Meer dan de helft van de nieuwe covidgevallen in het Verenigd Koninkrijk zijn mensen die nog nooit eerder Covid-19 doormaakten. Zij konden gedurende twee en een half jaar pandemie het virus vermijden. Dat schrijft The Guardian. Hoe zit dat bij ons en wat is de kans dat je nog nooit besmet raakte? “Ook ik kreeg het nog niet.”