Zijn toekomst is nog onzeker, maar Cristiano Ronaldo showt nog maar eens zijn indrukwekkende buikspieren

Cristiano Ronaldo is nog niet versleten. De Portugese superster denkt luidop aan een vertrek uit Manchester, en stoomt zich dan ook optimaal klaar voor nog een seizoen op het allerhoogste niveau. Dat bewijst de foto van zijn indrukwekkende buikspieren op sociale media. Voorlopig is Ronaldo nog steeds een speler van Manchester United en coach Erik ten Hag kondigde ook al aan dat de Portugees niet te koop is. Afwachten wat de mercato nog brengt.