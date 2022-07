Toeristen en inwoners geëvacueerd na bosbrand op eiland Lesbos

Het vuur brak rond 10 uur uit in Vatera, een populaire vakantiebestemming op het eiland. Het verspreidde zicht uiteindelijk naar de dorpen Vrisa en het binnenland van Vatera. Uit voorzorg gelastte de burgemeester de evacuatie van de badplaats, op advies van de brandweer. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen hun huizen hebben moeten verlaten.

De brandweer heeft zeven vliegtuigen en een helikopter ingezet om de brand te bestrijden, in afwachting van versterkingen uit Noord-Griekenland. Minstens twee huizen werden al verwoest door de vlammen, aldus lokale media.

Zaterdag waren brandweerlieden ook al de derde dag bezig met de bestrijding van een enorme brand in het Dadia Nationaal Park, in het noordoosten van Griekenland. Woensdag heeft een bosbrand in de bergen bij Athene ook huizen beschadigd en honderden mensen tot evacuatie gedwongen. Vorig jaar hebben een hittegolf en bosbranden 103.000 hectare verwoest en drie mensen in Griekenland gedood.

© REUTERS

© AFP

© AFP