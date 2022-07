Chaos aan Heizel na optreden Ed Sheeran, en dat is niet eerste keer: “Twee uur om van parking te geraken”

Wie vanavond het concert van Ed Sheeran bijwoont op de Heizel, denkt best twee keer na over de autotrip. Vrijdagavond hebben mensen voor, maar vooral na het concert enorme moeilijkheden gehad om van parking C af te geraken. Het is niet de eerste keer dat het daar in het honderd loopt. “10.000 auto’s die tegelijk willen vertrekken, dat lukt niet op een kwartier”, zegt de stad Brussel.

“Al een uur aan het aanschuiven en ik ben nog geen 100 meter verder”. Het is niet één concertganger die het zegt, meerdere bezoekers lieten hun ongenoegen merken op Twitter en Facebook. Bij sommige bezoekers was het geduld op een gegeven moment helemaal op. Zij belden zelfs naar de hulpdiensten. Heel wat bezoekers vertellen dat het een uur tot twee uur duurde voor ze uiteindelijk van de parking raakten.

Bij Brussels Expo – eigendom van de stad Brussel – zijn ze zich bewust van de situatie, maar vragen ze ook wat geduld. “Parking C was vrijdagavond volledig volzet”, zegt Carole Poncin, woordvoerder van Brussels burgemeester Philippe Close. “Dat wil zeggen dat er 10.000 auto’s, goed voor ongeveer 30.000 bezoekers, geparkeerd stonden. Al die mensen komen ongeveer gelijktijdig toe en die willen ook gelijktijdig terug vertrekken. Dat zorgt voor lange wachttijden.”

Brussels Expo hanteert voor de verkeersafwikkeling een circulatieplan dat al langer van kracht is. “Een parking die volledig volzet is, duurt twee uur om weer vrij te krijgen”, weet Poncin. “Dat is inderdaad lang. Maar het zijn niet enkel auto’s die van de parking moeten geraken. Ook het andere verkeer moet geregeld worden en er lopen op die momenten ook nog heel wat voetgangers op de baan die op andere manieren thuis willen geraken.”

Politiek probleem

Parking C aan de Heizel blijkt ook op politiek niveau een probleem. “We kunnen die situatie niet op één, twee, drie oplossen. De parking ligt deels op Brussels grondgebied maar deels ook in Vlaanderen. Om hier een oplossing voor te vinden moeten heel wat politieke niveaus in overleg treden.” Er zijn overigens ook alternatieven voor evenementen in het Koning Boudewijnstadion. Zo is er de shuttlebus en is er ook heel wat openbaar vervoer, waaronder een ingelegde nachttrein. En er zijn verschillende gratis fietsenparkings.

Vanavond is het concert van Ed Sheeran voorlopig niet uitverkocht. De organisatie verwacht dus ook minder auto’s en minder problemen op parking C. Wel wordt er sowieso extra personeel en politie ingezet om concertganger vlotter weg te krijgen.