Brandalarm ging voorbije nachten al af in rusthuis waar dode viel bij aangestoken brand: “We zagen meteen dat hij er heel slecht aan toe was”

Een dode (88), elf mensen in het ziekenhuis, 162 geëvacueerden en een bewust aangestoken brand op de tweede verdieping. Dat is de balans na een chaotische nacht vol paniek in woonzorgcentrum Sint-Rochus in het centrum van het Vlaams-Brabantse Aarschot. “Iedereen hielp waar kon, om de rusthuisbewoners veilig en wel naar buiten te krijgen. Voor één iemand konden we niets meer doen.” Het gaat om een 88-jarige man die nog maar sinds kort in het woonzorgcentrum verbleef. “Wie doet nu zoiets?”, reageert zijn zoon ontsteld.