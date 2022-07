Dodelijke brand in woonzorgcentrum in Aarschot werd aangestoken, parket opent onderzoek

Bij een zware brand in een woonzorgcentrum in Aarschot is vrijdagavond één persoon om het leven gekomen. Er werden ook elf mensen overgebracht naar het ziekenhuis, één van hen vertoeft nog steeds in kritieke toestand. Volgens de branddeskundige van het parket werd de brand aangestoken.

De zware brand in woonzorgcentrum Sint-Rochus brak vrijdagavond omstreeks 22.40 uur uit op de tweede verdieping van het gebouw. Volgens omwonenden en buurtbewoners was de rookontwikkeling van ver te zien. De hulpdiensten kwamen onmiddellijk ter plaatse, de politie stelde een ruime perimeter in, en er cirkelde ook een helikopter rond het woonzorgcentrum. Volgens de brandweer was de brandhaard in eerste instantie moeilijk te vinden, maar eenmaal gevonden hadden ze de brand snel onder controle. Dat was het geval rond 1 uur ’s nachts.

De brand eiste een zware tol: één persoon kwam om het leven. Daarnaast werden er ook elf personen overgebracht naar het ziekenhuis. “Het gaat om zes bewoners, drie brandweerlieden, en twee politieagenten”, aldus schepenen Bert Van der Auwera (Open VLD) en Kurt Lemmens (Vooruit). Eén van de gewonden vertoefde zaterdagochtend nog steeds in kritieke toestand.

Brand werd aangestoken

Het parket heeft ondertussen een onderzoek geopend naar de dodelijke brand: volgens een branddeskundige werd de brand namelijk aangestoken. Het onderzoek wordt gevoerd door de lokale recherche, een branddeskundige en het labo. Burgemeester Rutte wilde op een persconferentie over de brand zaterdagavond niet uitweiden over de oorzaak van de brand. “De brandweer en het parket doen momenteel de nodige vaststellingen. Onze focus ligt nu bij de bewoners, het personeel en hun families.”

Aan de buitenkant van het gebouw is zaterdagochtend amper te merken dat er vrijdagavond een zware brand woedde in het woonzorgcentrum. — © djr

162 personen geëvacueerd

162 personen – zowel bewoners als verpleegkundigen – werden vrijdagavond geëvacueerd. Zij werden in eerste instantie tijdelijk opgevangen in onder meer de stadsfeestzaal. “Ondertussen hebben we wel opvang gevonden voor alle bewoners. Dat was een moeilijke oefening voor de hulpdiensten en de bewoners. Dit is een nachtmerrie. Dit wil je nooit meemaken”, vertelde burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD) zaterdagochtend bij Radio 1.

Sommige bewoners werden inmiddels opgevangen door familie, anderen verblijven nog steeds in het ziekenhuis. “Velen van hen zijn zwaar zorgbehoevend. In het ziekenhuis kunnen ze de nodige zorg en medicatie krijgen”, aldus Rutten. Het gaat om lege afdelingen van vijf verschillende ziekenhuizen in de bredere Antwerpse regio. Zij worden daar verzorgd door het personeel van het woonzorgcentrum.

Schade

Er is veel rook- en waterschade in het gebouw – zowel op de tweede en eerste verdieping als op het gelijkvloers, maar het is nog onduidelijk hoe groot die schade is, en wanneer de bewoners zullen kunnen terugkeren. “We hebben het hele woonzorgcentrum geëvacueerd, maar waarschijnlijk is niet het hele gebouw beschadigd. We hopen uiterlijk morgen zicht te hebben op het aantal kamers dat beschikbaar is”, aldus Rutten.

Volgens de burgemeester hebben de bewoners en het personeel van het woonzorgcentrum de evacuatie “zeer goed” aangepakt. Dat nam wel enkele uren in beslag, aangezien er veel mensen niet meer goed te been zijn, en met een rolstoel verplaatst moesten worden.