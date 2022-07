Een van de twee grote bosbranden in Gironde is verholpen

De brand die sinds 12 juli 7.000 hectare bos heeft verwoest in La Teste-de-Buch, in het zuidwestelijke Franse departement Gironde, is verholpen. Dat heeft de prefect van het departement zaterdag bekendgemaakt.

“Na elf dagen strijd tegen de vlammen hebben alle inwoners die preventief werden geëvacueerd de toestemming gekregen om terug te keren naar hun woonplaats, met de steun van de nationale politie”, klinkt het in een communiqué.

De andere brand die uitbrak in de Gironde, in de regio Landiras, en waarbij 13.800 hectare bos in vlammen opging, is nog niet helemaal verholpen. Er bestaat nog steeds een risico dat de brandhaarden opnieuw in groten getale opflakkeren. In de regio is zowat een derde van de bevolking nog niet naar hun huizen kunnen terugkeren.

Ondanks de omvang van de twee branden (20.800 hectare die in vlammen zijn opgegaan en 36.000 mensen die werden geëvacueerd), zijn er geen slachtoffers gemeld.