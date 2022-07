Cercle Brugge verwelkomt de Braziliaan Heitor Rodrigues da Fonseca

De beloftevolle rechtsachter voegt zich bij de groep zodra zijn werkvergunning in orde gebracht is. In totaal kwam hij 86 keer in actie voor Internacional.

Groen-zwart opent zondagavond zijn seizoen met een verplaatsing naar promovendus Westerlo. Die confrontatie komt meer dan waarschijnlijk nog te vroeg voor de kersverse aanwinst.