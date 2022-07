Politicoloog Dave Sinardet over politiek en waar het naartoe moet: “De Wever vindt nooit meerderheid voor zijn staatshervorming”

Net wanneer deze regering geheel buiten adem lijkt, komt er toch weer wat leven in. De premier heeft een princiepsakkoord met Engie en in een interview in Le Soir lanceert schaduwpremier Paul Magnette (PS) een nieuw, ambitieus plan: een breed akkoord tegen 15 oktober. Krijgt De Croo I dan toch weer enig perspectief? En wat op langere termijn? En wat met de N-VA? We leggen de prangende vragen voor aan politicoloog Dave Sinardet.