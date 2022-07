Britse toerist springt in Gardameer om zoon te helpen maar verdrinkt

Voor de gevaren van een thermische shock is in het verleden al zo vaak gewaarschuwd. En toch blijven er slachtoffers vallen. Een 52-jarige Brit sprong in het Gardameer om zijn zoon te helpen die in de problemen was geraakt. De 14-jarige jongen geraakte veilig op het droge. Maar zijn vader verdween onder water.

De Brit had samen met zijn gezin een boot gehuurd en was aan varen in de buurt van Limone, een stadje aan de westoever van het Gardameer in Italië. De man merkte op hoe zijn zoon, die aan het zwemmen was, in moeilijkheden was geraakt en twijfelde geen seconde. Hij sprong in het water en wist de tiener terug naar de boot te duwen, waar de jongen aan boord werd getrokken door zijn moeder en zijn 5-jarig zusje.

Toen de moeder van het gezin zich echter omdraaide, was haar man nergens meer te bespeuren. Een zoekactie leverde tot nu toe niets op.

De reddingsdiensten vrezen dat de man overleden is na een thermische shock. “Het was vrijdagmiddag erg warm, maar het water was tien graden kouder”, meldt de kustwacht.