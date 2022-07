Oekraïense functionarissen en westerse inlichtingendiensten voorspellen dat de oorlog in Oekraïne misschien naar zijn bloedigste fase tot nu toe gaat en dat Kiev zich klaarmaakt voor een belangrijk offensief in het zuiden. In de regio Cherson heeft Oekraïne zaterdag de aanval al ingezet. Wat is de kans op slagen? “De Russen kunnen met een dubbel probleem zitten.”