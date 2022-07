Biologische klok van man belangrijker dan gedacht bij koppels die zwanger willen worden via IVF

Het eerst wat een vrouw die via IVF probeert zwanger te geraken te horen krijgt is dat de leeftijd een belangrijke impact heeft op de kans op slagen. Maar nu heeft een studie in Groot-Brittannië uitgewezen dat er ook andere, minder voor de hand liggende elementen, een rol spelen. Namelijk de leeftijd van hun partner.

Een studie bij bijna 19.000 vrouwen heeft aangetoond hoe groot de invloed is van de leeftijd van de vader op het aantal levendgeborenen. Het bleek dat voor vrouwen onder de 35 of boven de 40 de leeftijd van hun mannelijke partner weinig verschil maakte voor hun kansen om te bevallen. Maar voor vrouwen tussen de 35 en 40 jaar was er een “aanzienlijke daling” van het aantal levendgeborenen als de mannelijke partner 40 jaar of ouder was.

“De bevindingen dragen bij aan een groeiend aantal bewijzen waaruit blijkt dat vruchtbaarheid ook een mannenprobleem is”, zegt Kate Brian, operations manager bij Fertility Network UK.

Of zelfs een dubbel probleem. Veel vrouwen die IVF ondergaan met zaad van hun eigen partner, doen dat omdat hun man om medisch reden de vrouw niet zwanger kunnen maken. Maar nu blijkt dus ook de leeftijd te spelen.

Professor Geeta Nargund, een van de vier auteurs die aan de studie hebben bijgedragen, zegt: “Te lang heeft de last op de schouders van de vrouwen gelegen.”

Nargund, medisch directeur van Create Fertility en consultant gynaecoloog in het St George’s Hospital in Tooting, Zuid-Londen, voegde toe: “Het is duidelijk heel belangrijk dat we de leeftijd van de vader niet negeren als het gaat om het voorlichten van paren over de resultaten van vruchtbaarheidsbehandelingen. De leeftijd van een vrouw speelt natuurlijk een grote rol, maar niet alle aandacht zou op haar biologische klok moeten liggen.”