Klimaatactivisten lijmen zich vast aan meesterwerk in Italiaans museum, maar kozen ‘slachtoffer’ niet lukraak

Opschudding in het beroemde het Ufizi, een beroemd museum in het Toscaanse Firenze. Afgelopen vrijdag hebben klimaatactivisten hun handen gelijmd tegen een meesterwerk van Boticelli. Het werk zat achter glas en raakte niet beschadigd. En dat was geen toeval, zo blijkt.

De ultieme nachtmerrie van elke museumbewaker? Dat zijn bezoekers die markeringen op de grond negeren, te dicht bij de werken komen of het allerergste: de werken (willen) aanraken. Afgelopen vrijdag ondervonden de suppoosten van het Ufizi daar de overtreffende trap van.Twee bezoekers, die een kaartje hadden gekocht, hadden hun handpalmen tegen ‘Primavera’ geplakt. Het is niet zomaar een lentetafereel, wel dé Primavera van Sandro Botticelli. Na de Venus van Boticelli (officieel De geboorte van Venus) is het mogelijk zijn bekendste werk. Onschatbare waarde is een understatement.

Twee leden van Ultima Generazione (de laatste generatie red.) lijmden hun handpalmen op het werk vast met behulp van een derde persoon. Vervolgens rolden de activisten een spandoek uit: ‘Ultima Generazione No Gas No Carbone (Laatste Generatie Geen Gas Geen Steenkool red.).’ Drie mensen werden gearresteerd.

Ultima Generazione

Geen schade aan het werk

In een persbericht na de protestactie liet de organisatie weten een kunsthistoricus en restaurateur te hebben geraadpleegd. Ze kozen een meesterwerk uit dat achter glas bewaard werd. “Is het mogelijk om rond deze tijd zo’n mooie lente te zien?”, klonk het in een verklaring. “Bosbranden, voedselcrisissen en droogte maken het steeds moeilijker. We hebben besloten om kunst te gebruiken om aan te alarmbel te trekken: we stevenen af op een sociale en ecologische ineenstorting.”

Een week geleden verstoorde de activistische organisatie nog een opera, eerder hebben ze in Rome – naar Britse voorbeeld van Extinction Rebellion – wegblokkades opgeworpen. “We moeten ons op dezelfde manier inzetten voor het behoud van de planeet als we ons inzetten voor artistiek erfgoed.”