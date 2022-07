Drama voor Oranje! Franse vrouwen hebben strafschopdoelpunt en verlengingen nodig om Nederland uit te schakelen op EK

Nederland is er niet in geslaagd om titelfavoriet Frankrijk uit te schakelen op het EK vrouwenvoetbal. De Oranje Leeuwinnen hielden lang stand, maar moesten uiteindelijk toch nog het hoofd buigen na een strafschopdoelpunt van Ève Périsset in de verlengingen.

Met Frankrijk tegen Nederland stond er nog een laatste topaffiche op het programma in de kwartfinales van het EK vrouwenvoetbal. Frankrijk werd groepswinnaar in de groep van de Red Flames, Nederland moest enkel Zweden boven zich dulden in de groepsfase.

Beide ploegen begonnen voorzichtig aan de partij. De zenuwen gierden door de lichamen van de speelsters. Pas na een half uur begon Frankrijk zich in de partij te voetballen. Oranje zag af, maar mocht toch met een 0-0-stand de kleedkamers induiken omdat Van der Gragt in extremis nog een bal van Malard van de lijn keerde.

Na de pauze kregen we een ander wedstrijdbeeld. Dit keer waren het de Nederlandse vrouwen die het Frankrijk bijzonder lastig maakten. Toch was het opletten voor de tegenprikken van de Fransen. Beide ploegen gingen vol voor de openingstreffer, maar doelpunten vielen niet meer. Onder meer door enkele goede tussenkomsten van de Nederlandse doelvrouw Daphne van Domselaar.

Verlengingen dus. Daarin bleven beide teams knokken voor elke bal. Nog voor de rust kreeg Frankrijk plots een bijzonder grote kans op het openingsdoelpunt. Na een fout van Dominique Janssen op Kadidiatou Diani, legde de VAR de bal op de stip. Ève Périsset bleef ijzig kalm en en zette de Fransen verdiend op voorsprong. Nederland was van slag en was niet meer bij machte om de Franse vrouwen nog in de problemen te brengen: 1-0.

Voor Oranje zit het EK er zo op. De Fransen nemen het komende woensdag in de halve finale op tegen Duitsland. In die andere halve finale neemt Engeland het op tegen Red Flames-killer Zweden.