Met deze geweldige reflex op de lijn redde doelman Anthony Moris in de 96e minuut de meubelen voor Union

Sint-Truiden en Union Sint-Gillis hebben zaterdagavond in hun opener van de nieuwe voetbaljaargang in de Jupiler Pro League 1-1 gelijkgespeeld op Stayen. De vicekampioen moet daar doelpuntenmaker Simon Adingra voor bedanken, maar zeker ook doelman Anthony Moris. Met een geweldige reflex op de lijn redde Moris in de 96e (!) minuut immers nog een punt voor Union:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen