Zonnige en warme zondag: temperaturen stijgen weer tot boven de 30 graden

Zondag wordt het zonnig en warm met soms wat hoge wolkenvelden en in de namiddag ook enkele stapelwolken. De maxima liggen tussen 26 en 28 graden aan zee en in de Ardennen, en schommelen van 29 tot 31 graden elders in het land. De wind waait zwak en later soms matig uit zuid tot zuidwest. Aan zee steekt er in de namiddag een matige zeebries op uit west tot noordwest. Dat meldt het KMI.

Maandag trekt een zwakke storing vanaf de kust richting Ardennen met vooral tijdelijk veel bewolking en hier en daar wat lichte regen of een buitje. Achter de storing verschijnen opnieuw opklaringen vanaf het noordwesten. De maxima schommelen van 23 graden aan zee tot 26 graden in het centrum en 28 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. De wind wordt overwegend matig uit west tot zuidwest, in het westen soms vrij krachtig met rukwinden tot 50 à 60 km/u.

Dinsdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met soms wat regen of een bui, vooral in het noorden en oosten van het land. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden met een matige westen-­ tot noordwestenwind die later draait naar noord.

Woensdag krijgen we een afwisseling van zon en wolkenvelden. Het blijft overwegend droog maar een lokaal buitje is niet geheel uitgesloten. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden bij een zwakke tot soms matige wind uit noord tot noordoost.

Donderdag blijft het droog en zonnig, maar komen er ook soms hoge sluierwolken en middelhoge wolkenvelden voor. De maxima liggen tussen 20 en 25 graden met een zwakke tot matige wind uit noordoost.

Vrijdag wordt het gedeeltelijk bewolkt en kan er wat regen vanuit het oosten van Frankrijk doordringen tot ons land. De maxima schommelen van 20 tot 25 graden.

Zaterdag krijgen we een warme en zonnige dag met maxima tussen 22 en 28 graden.