Grote paniek in Amerikaanse winkelcentrum: klanten in lockdown door … vuurwerk

In een shopping center in Florida is zaterdagnamiddag paniek uitgebroken toen er enkele luide knallen te horen waren. Hulpdiensten kwamen ter plekke voor de mogelijke aanwezigheid van een schutter, maar het uiteindelijk bleek de situatie veel onschuldiger dan dat.

Iets na vier uur zaterdagnamiddag (lokale tijd) ontstond er paniek in The Florida Mall. Shoppers hoorden luide knallen waardoor de hulpdiensten massaal werden opgetrommeld. Er werd gevreesd voor een schutter. Het shoppingcentrum ging in lockdown en mensen hielden zich schuil in winkels.

Op sociale media werden berichten gedeeld waarin steeds gesproken werd van een mogelijke schietpartij. Maar al snel werd het duidelijk dat het niet om geweerschoten ging. Volgens de lokale politie ging het om vuurwerk en was er dus geen sprake van een schutter.

(sgg)