Sebastian (39) vertelt hoe het voelt om apenpokken te hebben: “Twee weken in de hel”

De 39-jarige Sebastian Köhn, een Zweed die in New York woont, raakte onlangs geïnfecteerd met het apenpokkenvirus. In een artikel in The Guardian ‘Mijn twee weken in apenpokkenhel’ omschrijft hij zijn helse ervaring met het virus en de weg naar een behandeling.

Op 24 juni startten in New York de Pride-festiviteiten. Köhn was zich bewust van het mogelijke probleem van de apenpokken, en probeerde zich te laten vaccineren, maar dat lukte niet.

“Ik had tijdens het weekend seks met verschillende mannen. Een week later, op 1 juli, begon ik me erg moe te voelen. Ik had hoge koorts met rillingen en spierpijn, en mijn lymfeklieren waren zo gezwollen dat ze twee centimeter uit mijn keel staken”, vertelt hij. “Eerst deed ik een Covid zelftest: negatief. Toen begon ik apenpokken te vermoeden. Ik sms’te een vriend: ‘Ik zit hier gewoon te wachten tot de uitslag begint.’” Twee dagen na zijn eerste symptomen begon het als een uitslag op en rond de anus. “Aanvankelijk was het een stekend, jeukend gevoel. Ik was niet bang op dit punt. Er was mij verteld dat het mild zou zijn, en ik was een gezonde persoon zonder onderliggende aandoeningen. Maar ik had geen idee hoe erg het zou worden.”

Enkele dagen later kreeg hij over heel zijn lichaam kleine letsels. “In het begin leken ze op muggenbeten, maar ze ontwikkelden zich tot pukkelige blaren die uiteindelijk openbarstten en dan korsten en een litteken achterlieten. Ik had ze op mijn hoofd, op mijn gezicht, mijn armen, mijn benen, mijn voeten, mijn handen, mijn torso, mijn rug, en vijf alleen al op mijn rechter elleboog. Op het hoogtepunt had ik er meer dan vijftig.” De man had ook koorts, kreeg te maken met netelroos en had op heel wat plaatsen pijn. Enkele dagen eerder had hij zich in het ziekenhuis laten testen op apenpokken en Soa's. Al snel kreeg hij een positief resultaat van gonorroe, maar de uitslag van zijn apenpokkentest liet op zich wachten.

“Ik schreeuwde het uit”

Köhn beschrijft hoe hij ’s nachts niet kon slapen van de pijn en de jeuk. Hij was alleen en gefrustreerd door de situatie. De kleine letsels op en rond zijn anus veranderden in open wonden en de pijn was ondraaglijk, vertelt hij. “Ik schreeuwde het letterlijk uit als ik naar het toilet ging. Zelfs het gebied schoonhouden, zoals mezelf wassen, was extreem pijnlijk.” Zijn keel begon ook op te zwellen, waardoor hij uiteindelijk naar de spoeddienst moest en antibiotica kreeg.

Uiteindelijk kreeg hij te horen dat hij het apenpokkenvirus had. Maar medicatie in handen krijgen, bleek bijna onmogelijk. Hij werd van de ene plek naar de andere gestuurd zonder resultaat. Uiteindelijk werd hij toch toegelaten tot een experimentele behandeling. Die bleek aan te slaan. De blaren droogden uit en hij kan opnieuw naar het toilet zonder pijn. Maar Köhn zit nog steeds in isolatie. “Ik kan je niet vertellen hoe beu ik mijn appartement ben”, zegt hij.

Maar de man waarschuwt ook. “Ik ben bang dat dit weer een endemische ziekte gaat worden, vooral onder homo’s, als we dat punt al niet gepasseerd zijn. Ik ben bang dat we er voor altijd mee opgescheept zullen zitten.”

(sgg)