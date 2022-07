Chinese man geëxecuteerd omdat hij ex-vrouw in brand stak tijdens livestream

Een Chinese man is geëxecuteerd omdat hij tijdens een livevideo zijn voormalige echtgenote in brand stak. Zij is een bekende vlogger en overleefde de aanval niet.

De vrouw, die in China bekend is onder de naam Lamu, heeft enkele honderdduizenden volgers op Douyin, de Chinese tegenhanger van TikTok. Ze was getrouwd met Tang Lu, maar die was erg agressief tegenover haar. In juni 2020 scheidde het koppel, maar dat kon Tang Lu niet verkroppen.

Drie maanden na hun scheiding trok hij naar het huis van Lamu, overgoot haar met brandstof en stak haar in brand terwijl de vrouw aan het livestreamen was. Lamu had over 90 procent van haar lichaam brandwonden opgelopen en stierf twee weken later aan haar verwondingen.

De man verscheen recent voor de rechtbank die het misdrijf “extreem wreed” noemden. Tang Lu kreeg daarvoor de doodstraf.

Het tragische verhaal van Lamu krijgt heel wat aandacht op sociale media. Duizenden volgers lieten berichten achter op haar profiel en activisten gebruiken het verhaal om het probleem van geweld tegen vrouwen opnieuw aandacht te geven. Volgens onderzoeken daar zou een kwart van alle Chinese vrouwen het slachtoffer van huiselijk geweld zijn. Sinds 2016 staat huiselijk geweld daar in het strafwetboek, maar in de realiteit zou het nog steeds erg veel voorkomen.

(sgg)