Tall Ship Races brengen liefde naar boven: koppel verloofd aan Havenhuis met knallend vuurwerk op de achtergrond

Zondagavond, Havenhuis Antwerpen. Terwijl tientallen bezoekers, inclusief Sanne Bellemans (29), genieten van een prachtig vuurwerk, gaat haar vriend Tim Hofman (30) stiekem op de knie om haar ten huwelijk te vragen. Jawoord en tranen van geluk volgen meteen en omstaanders beginnen te applaudisseren. Het was in minder dan een minuut voorbij, maar Tim was al een tijdje op zoek naar hét ideale moment om zijn vriendin, nu al 4,5 jaar, een huwelijksaanzoek te doen.

“Ik heb eind mei dit jaar als verbindingsofficier meegewerkt aan de vlootparade in Antwerpen. Tussen al die festiviteiten dacht ik: ‘Eigenlijk is dit een leuke sfeer om Sanne ten huwelijk te vragen’.”, legt Tim uit. “Ik ben de ring dan op voorhand gaan kopen en heb gedoeld op dit weekend, tijdens de Tall Ships Races. Ik wist dat ik haar tijdens het vuurwerk die belangrijke vraag wou stellen, maar was niet zeker wat de beste plek was. Ik heb dankzij mijn collega Rodrigue Bijlsma het Havenhuis kunnen strikken en wist meteen dat dat de ideale locatie was.”

Collega Rodrigue (links) hielp Tim aan de ideale locatie om zijn vriendin Sanne ten huwelijk te vragen. — © Tim Hofman

Kostuum en fles rosé

Tim was uiteraard nerveus, zeker als het op de timing neerkwam. “We waren even naar het MAS gewandeld, dus maakte ik me toch wat zorgen of we wel op tijd aan het Havenhuis gingen geraken. Uiteraard kon ik niet te veel zeggen of vragen, anders zou dat te opvallend geweest zijn. Gelukkig was mijn broer meegekomen en zijn we op tijd gearriveerd om het vuurwerk te zien. Ik kon ook niet de hele dag mijn volledig kostuum aandoen, waardoor ik me voor het aanzoek aan de auto nog snel ben gaan omkleden. Ik had ook een fles rosé subtiel bij de catering aan de kant gezet zonder dat Sanne het zag, dus al bij al is alles goed gelukt.”

Toen Sanne uiteindelijk de ring rond haar vinger deed, vielen de puzzelstukjes volledig in elkaar. “Het verrassingseffect was er wel, want ze had op de moment zelf niets door. Achteraf kwamen de eurekamomentjes wel, de ‘Aha, daarom heb je dat of dat gedaan!’”, lacht Tim.

Tim en Sanne kregen ondertussen al veel felicitatieberichtjes binnen van familie en vrienden. “Na het vuurwerk zijn we uiteraard nog even blijven hangen voor een klein feestje, maar ik zit momenteel terug in de kazerne van Brasschaat. Zodra ik naar huis kan, gaan Sanne en ik toch even uitblazen. Een ideale trouwlocatie hebben we nog niet, maar we gaan wel eens beginnen zoeken naar een goede datum.”