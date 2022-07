Drie doden bij schietpartij op universiteit in Filipijnen

De feiten speelden zich af op de universiteit Ateneo de Manila toen rechtenstudenten aankwamen voor een diploma-uitreiking die zou worden bijgewoond door de voorzitter van het Filipijnse Hooggerechtshof.

Rose Furigay, een voormalige burgemeester van de stad Lamitan in de onrustige zuidelijke provincie Basilan, wiens dochter een van de afgestudeerden was, werd gedood. Dat bevestigde Joy Belmonte, de burgemeester van Quezon City, waar de schietpartij plaatsvond.

De assistent van Furigay en een veiligheidsagent van de universiteit kwamen ook om het leven. De vermoedelijke schutter is in hechtenis genomen. De dochter van Furigay raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. Haar toestand is volgens de politie stabiel.

“Wij zijn erg geschokt en in rouw na deze gebeurtenis”, reageerde Belmonte.

Schietpartijen op scholen en universiteiten zijn zeldzaam op de Filipijnen, ondanks de lakse wapenregels. Gerichte moorden op politici komen echter vrij vaak voor, vooral in verkiezingstijden.