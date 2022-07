Zelenski na vijf maanden oorlog: “We zullen winnen!”

Dag op dag vijf maanden na de start van de Russische oorlog in Oekraïne heeft president Volodimir Zelenski zich in Kiev zegezeker getoond. “Deze oorlog heeft Oekraïne niet gebroken en zal dat ook niet doen”, zei hij zondag op berichtendienst Telegram.

De Russische president Vladimir Poetin beval op 24 februari de inval in het buurland, onder meer onder het voorwendsel dat de kernmacht zich bedreigd voelt door de toenadering van Oekraïne tot de NAVO. “We zullen niet opgeven”, benadrukte Zelenski. “We zullen beschermen wat van ons is. We zullen winnen!”

Het leven in Oekraïne gaat voort ondanks de oorlog, aldus Zelenski, die foto’s deelde van de strijd van zijn mensen tegen de Russische invasie. “Dit (de oorlog, red.) zal ons geen gijzelaars maken van de verschrikking die de indringers naar ons land hebben gebracht.”

De president heeft de Verenigde Staten en andere NAVO-landen herhaaldelijk opgeroepen om zware wapens te leveren om de Russische opmars te stoppen en bezette gebieden te bevrijden. Daarom ontving hij zaterdag nog een delegatie van de VS in Kiev.

Op zondag, de 151ste dag van de oorlog, meldde de generale staf van het Oekraïense leger nieuwe aanvallen van de Russen, met name in de regio’s Donetsk en Charkiv. Een deel van de indringers werd teruggedreven, klonk het.

Volgens de generale staf zijn sinds het begin van de oorlog bijna 40.000 Russische soldaten gesneuveld. Westerse experts gaan er echter van uit dat dat aantal veel lager ligt; de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten spraken afgelopen week van 15.000. Rusland gaf eind maart voor het laatst details over de eigen verliezen. Het ministerie van Defensie in Moskou had het toen over 1.351 doden.