Lens zegeviert dankzij knappe goal van debuterende Loïs Openda in de laatste minuut tegen het Inter van Romelu Lukaku

Een duel der Rode Duivels zaterdag in het Franse Lens. Loïs Openda stond er tegenover Romelu Lukaku en Inter en het was die eerste die de wedstrijd bij zijn debuut in het voordeel van de Fransen beslechtte.

Scoren bij je debuut. Loïs Openda heeft al bewezen dat hij dat kan. Tegen Polen in de Nations League begin juni prikte hij in de extra tijd de 6-1 tegen de touwen. Bij zijn nieuwe club Lens vond de Rode Duivel ook pas in het slot zijn weg naar doel, nadat hij bij het begin van de tweede helft in de ploeg kwam. Een hoekschop devieerde hij knap in de verste hoek. Inter-doelman Cordaz stond aan de grond genageld. Romelu Lukaku speelde een halfuur mee.