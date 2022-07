Hinder op E40 zorgt voor problemen bij Genk-supporters: uitvak in Jan Breydel voorlopig nog leeg

Om 13u30 staat de partij tussen Club en Genk op het programma, maar van Genk-fans is er nog geen sprake in het Jan Breydelstadion.

Volg de partij hier op de voet!

Door een ongeval in Drongen begint het seizoen met een valse noot voor de supporters van Genk: luttele minuten voor de aftrap van Club Brugge-Genk zat er nog geen enkele supporter in het uitvak. De bussen hebben vertraging opgelopen door de zware hinder op de E40, maar momenteel is er geen sprake van een uitgestelde aftrap. De wedstrijd zou dus gewoon om 13.30 uur moeten beginnen.

Ook heel veel Club-fans zijn nog niet in het stadion aangekomen.