Ruim duizend migranten in Italië aangekomen in paar uur tijd

Ruim 600 mensen die probeerden de Middellandse Zee over te steken in een op drift geraakte vissersboot, zijn zaterdag gered door een vrachtschip en de kustwacht voor de kust van Calabrië, in het uiterste zuiden van Italië. Zij werden aan land gebracht in verschillende havens op Sicilië. De autoriteiten hebben ook vijf lichamen geborgen van migranten die onder nog onbekende omstandigheden aan boord zijn overleden.

Op het eiland Lampedusa zijn in de nacht van zaterdag op zondag dan weer ruim 500 migranten aangekomen uit met name Afghanistan, Pakistan, Soedan, Ethiopië en Somalië, aan boord van een vijftiental boten uit Tunesië en Libië.

Volgens de Italiaanse media is het opvangcentrum op het kleine rotsachtige eiland overvol. Hoewel er maar plaats is voor 250 tot 300 mensen, zitten er momenteel zowat 1.200, meldt het Italiaanse persagentschap Ansa.

Ondertussen blijven de humanitaire schepen van de ngo’s honderden gestrande migranten redden op de Middellandse Zee.

Tussen 1 januari en 22 juli zijn 34.000 mensen over zee in Italië aangekomen, tegenover 25.500 in dezelfde periode in 2021 en 10.900 in 2020, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De centrale migratieroute over de Middellandse Zee is de gevaarlijkste ter wereld. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de Verenigde Naties schat dat er sinds het begin van het jaar 990 mensen zijn omgekomen of verdwenen.