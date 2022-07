Binnenkijken in het optrekje van Willem-Alexander en Máxima

Wie de tuinen van het paleis van Laken en het koninklijk paleis in Brussel al bezocht heeft, maar zijn dorst naar koninklijke optrekjes nog niet heeft kunnen lessen, is er goed nieuws. Het Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen van Nederland zijn opengesteld voor publiek. Het paleis fungeert als ‘kantoor’ voor het Nederlandse koninklijke echtpaar. Vanaf 23 juli zal het paleis vier zaterdagen op rij te bezichtigen zijn.

