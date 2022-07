Lange files worden “nieuwe normaal” in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit

De verkeersstroom in en rond de Britse haven in Dover verloopt opnieuw “normaal” nadat lange wachtrijen de vakantie-uittocht dagenlang bemoeilijkten. Maar die lange wachtrijen zullen “het nieuwe normaal” worden in het post-Brexit-tijdperk, klinkt het.

De vertragingen waren te wijten aan extra grenscontroles na de brexit en personeelstekort bij de Franse autoriteiten voor de checkpoints in Dover. De haven meldde echter op Twitter dat vanaf zondag om 2.15 uur (3.15 uur Belgische tijd) het tijdelijk ingevoerde systeem om het overtollige verkeer in het gebied in goede banen te leiden, was afgelopen en dat het verkeer rechtstreeks naar de haven kon rijden.

Zowel het toeristisch als het vrachtverkeer verlopen weer normaal. Maar toch zal naar alle waarschijnlijkheid het niet de laatste keer zijn dat er zo’n chaos ontstaat aan de haven. De twee Britse premierkandidaten Liz Truss en Rishi Sunak wezen beide de met de vinger naar de Franse grenswachten. Sunak zei dat de Fransen “moeten ophouden de Brexit de schuld te geven en beginnen met het aanwerven van het personeel dat nodig is om aan de vraag te voldoen.” Zijn tegenkandidaat Truss, die momenteel minister van Buitenlandse Zaken is, zei dat ze in contact stond met haar Franse collega’s en sprak ook van “een gebrek aan middelen aan de grens.”

Maar aan Franse kant verklaren diplomaten, overheidsfiguren en grenswachten dat het allemaal een gevolg is van het post-Brexit-tijdperk. Alle paspoorten moeten gecontroleerd worden. Clément Beaume, de Franse minister van Transport, voegde daaraan toe: “Frankrijk is niet verantwoordelijk voor Brexit.”

Zondag waren de problemen zo goed als opgelost. — © REUTERS

“Het nieuwe normaal”

Maar ook in het Verenigd Koninkrijk is er begrip voor de Fransen. Volgens Lord Ricketts, een voormalige Britse ambassadeur in Frankrijk, zullen de grote vertragingen in Dover “het nieuwe normaal” worden na de Brexit. De lange wachtrijen zijn volgens hem het onvermijdbare gevolg van de Britse beslissing om de EU te verlaten en de hele bureaucratie die ze zich daarmee op de hals hebben gehaald. “Het tekort aan Franse grenswachters is een tactisch probleem op korte termijn. Het serieuze probleem op lange termijn is dat dit de eerste keer is dat we de volledige druk op de grens zien na Brexit. Zelfs met een volledige bezetting van de Franse grenswacht zouden er nog enorme vertragingen zijn, omdat de haven van Dover het volume niet aankan”, zei hij.

“De onderliggende realiteit is dat, hoeveel ze er ook hebben, gezien de grootte van de haven, gezien het feit dat de regering niet heeft geïnvesteerd in de uitbreiding van de faciliteiten, het zo zal blijven - dit zal het nieuwe normaal zijn.”