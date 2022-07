19-jarige jongeman verdronken in zwemvijver de Plas in Houthalen-Helchteren

Een 19-jarige jongeman uit Sint-Jans-Molenbeek is zaterdagnamiddag verdronken in De Plas in Houthalen.

De hulpdiensten werden even voor 15.00 uur gealarmeerd van een mogelijke drenkeling. De jongeman was vermist, maar het was aanvankelijk nog niet duidelijk of hij in het water zat of niet. Naast de politie CARMA kwam ook de ambulance, een mug-arts en een duikteam ter plaatse.

Uiteindelijk werd het lichaam van de 19-jarige jongeman gevonden. Alle hulp kwam te laat. Hij zou achter een bal zijn aangegaan en was zo in de problemen geraakt. Politie CARMA evacueerde het volledige zandstrand om het onderzoek te starten. Het labo van de gerechtelijke politie en de wetsgeneesheer kwamen ter plaatse.