Amerikaans president Joe Biden na coronabesmetting: “Het gaat goed met mij”

Het gaat goed met Joe Biden. De Amerikaanse president testte twee dagen geleden positief op het coronavirus maar zou er, op enkele milde symptomen na, geen last van hebben. De 79-jarige president kreeg volgens woordvoerder Karine Jean-Pierre twee boosterdosissen en werkt in isolatie gewoon verder.

De president is besmet met de BA.5 variant van het coronavirus, dat in de Verenigde Staten tachtig procent van de besmettingen uitmaakt. “Gelukkig zijn onze vaccins werkzaam tegen het virus”, zegt Ashish Jha, de coronavirus Response Coördinator van het Witte Huis. “Volgens zijn medisch team voelt de president zich goed. Gisteren/zaterdag had hij een goede dag. Hij heeft enkele milde symptomen, vooral viraal. Dat wil zeggen een infectie van de bovenste luchtwegen maar daar maakt hij zich geen zorgen over. Deze ochtend/zondag heb ik nog geen update gekregen maar vannacht voelde hij zich veel, veel beter.”

Biden postte eerder deze week ook een filmpje op sociaalnetwerksite Twitter om te benadrukken dat hij zich goed voelt. “De president werkt gewoon verder vanuit isolatie en kan zijn volledige takenpakket uitvoeren”, aldus Karine Jean-Pierre, woordvoerder van het Witte Huis.