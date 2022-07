“Het water spoot uit de muren”: kurkdroog, maar toch moet brandweer meermaals uitrukken voor wateroverlast

Westvleteren/Ieper/Zarren/Gistel

Het bleef afgelopen weekend kurkdroog in de Westhoek en toch moest de brandweer uitrukken voor wateroverlast in Vleteren, Ieper, Kortemark en Gistel. Het ging telkens om lekken in waterleidingen. In het dorpje Westvleteren is de hinder het grootst: enkele tientallen woningen zaten een dag zonder water, een horecazaak liep onder en de beschadigde hoofdstraat is afgesloten. De oorzaak blijft een raadsel.