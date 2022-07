Duitse president:“Oorlog tegen Oekraïne is oorlog tegen eenheid van Europa”

“Wij mogen ons niet laten verdelen, wij mogen niet toestaan dat het grote werk van een verenigd Europa, waaraan wij zo veelbelovend zijn begonnen, teniet wordt gedaan”, zei hij in een toespraak in Paderborn. “Deze oorlog gaat niet alleen over het grondgebied van Oekraïne, maar ook over de dubbele gemeenschappelijke basis van onze waarden en onze vredesorde.”

Maar het verdedigen van deze waarden en het opkomen voor deze waarden betekent ook bereid zijn om “aanzienlijke nadelen te aanvaarden”, benadrukte de Duitse president, zonder verder in detail te treden over de nadelen in kwestie.