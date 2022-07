Rechtsgezinde krant laat Donald Trump vallen: “Hij is het niet waard”

De ‘New York Post’, een van Donald Trump zijn favoriete kranten en niet toevallig in handen van zijn goede vriend Rupert Murdoch, schrijft dat de voormalige president het niet waard is om de Verenigde Staten opnieuw te gaan leiden. Het is de eerste keer dat de krant zo hard van leer trekt tegen Trump.

Het artikel verscheen afgelopen vrijdag online bijna op hetzelfde moment als een opiniestuk in the ‘Wall Street Journal, eveneens in handen van mediamagnaat Rupert Murdoch. In het opiniestuk wordt de vloer aangeveegd met de voormalige Amerikaanse president. “President Donald Trump stond stil op zes januari (de bestorming van het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C rr.) en zijn vice-president Mike Pence heeft het heft in eigen handen genomen”, aldus de krant Wall Street Journal. “Donald Trump heeft daarbij enorm gefaald.”

The New York Post verwijst ook naar 6 januari. “Hij heeft geen vinger uitgestoken om de bestorming te voorkomen of te stoppen. Hij zat rustig te eten voor de televisie. Die dag werd duidelijk dat hij geen moer gaf om het geweld. Het is de rechtbank, die moet beslissen over zijn lot maar een ding weten we zeker: hij is het niet waard om een land zoals het onze te leiden.”

Subtieler

Zowel de Wall Street Journal als de New York Post zijn de laatste tijd kritischer voor de oud-president. En zelfs Trump zijn favoriete medium ‘Fox News’ kiest niet langer onvoorwaardelijk zijn kant. Al kiezen zij voor een meer subtiele aanpak: de verkiezingsrally’s van de president worden niet langer uitgezonden op het rechtsgezinde netwerk. Zo werd de door Trump georganiseerde bijeenkomst op vrijdag niet uitgezonden maar werd het woord en beeld gelaten aan Ron DeSantis, gouverneur van Florida en potentieel presidentskandidaat voor 2024.

Ook Murdoch zelf liet zich enige tijd geleden uit over Trump. “De conservatieven moeten een actieve rol spelen in het Amerikaanse politieke debat, “maar dat zal niet gebeuren als president Trump gefocust blijft op het verleden.”