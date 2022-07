Herentalse Lakenhal helemaal in het groen voor Wout van Aert

De stad Herentals zal, ter ere van Wout van Aert, de Lakenhal van de stad volledig in groen licht hullen op zondagavond. “Met dit gebaar brengen we hulde aan de fenomenale prestaties van Wout”, zegt het stadsbestuur.

“Omdat Wout een wielergod is en inwoner van onze stad, straalt de Lakenhal vanavond groen licht uit”, klinkt het verder in een mededeling. “Kom vanavond dus in het groene licht van de Lakenhal toosten op onze bijzondere stadsgenoot op de vele terrasjes van de Grote Markt!”

De Lakenhal werd in het begin van de vijftiende eeuw gebouwd en is ongeveer 35 meter hoog. Sinds het midden van de zestiende eeuw hangt in de aanpalende belforttoren een beiaard met vijftig klokken. Het belfort staat op de lijst werelderfgoed van Unesco.

Vandaag heeft de Lakenhal een culturele functie. Er worden bijvoorbeeld tentoonstellingen en concerten georganiseerd.