Antwerpse ‘Tall Ships Races’ en Bollekesfeest kent volkstoeloop met 850.000 bezoekers

Sinds vrijdag liggen er een veertigtal schepen van de Tall Ships Races aangemeerd in Antwerpen. Ze liggen verspreid in de dokken rond het MAS, het Kattendijkdok en aan de Scheldekaaien. Het was de zevende keer dat het evenement plaatsvond in de “koekenstad”. Tegelijkertijd vond het Bollekesfeest plaats op de Grote Markt en de Groenplaats. Overal waren er optredens en de avond werd afgesloten met vuurwerk.

Burgemeester Bart De Wever reageert tevreden. “Antwerpen heeft fantastische dagen achter de rug. De sfeer van machtige zeilschepen, het zicht van de vele masten en touwen met onze stad als decor, vervult elke inwoner van de stad met trots.” De koppeling met het Bollekesfeest was volgens De Wever een schot in de roos.

The Tall Ships Races 2022 bestaan uit twee races. De eerste race startte op 7 juli in Esbjerg (Denemarken) en eindigde in Harlingen (Nederland). De schepen voeren van daaruit naar Antwerpen en kwamen op 22 juli aan. Op maandag 25 juli vertrekken de schepen voor een tweede race richting Aalborg (Denemarken).

Antwerpen is niet de enige stad die heel wat volk over de vloer kreeg afgelopen weekend. Ook op de Gentse Feesten was het heel erg druk en moest de politie hier en daar ingrijpen om de massa te controleren.