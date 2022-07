Anderlecht won zijn openingsmatch tegen KV Oostende met 2-0. Een goeie start voor Felice Mazzu, want Vincent Kompany slaagde er in een overture nooit in om drie punten te pakken. Niet dat RSCA weergaloos voetbalde maar paars-wit won dankzij een klasseflits van invaller Fabio Silva en het métier van Trebel. Ook dat is een verschil.