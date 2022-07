Neem geen planten of stekjes mee uit Zuid-Europa: “Mogelijk besmet met schadelijke bacterie”

Wie naar de zuiden van Europa reist, neemt best geen stekjes of planten mee naar huis. Dat zegt de NVWA, het Nederlandse equivalent van het FAVV. Die planten kunnen besmet zijn met xylella, een zeer schadelijke bacterie die vooral citrusplanten, olijfbomen en lavendel treft en doodt. Heel wat van onze inheemse plantensoorten zijn ook vatbaar voor de ziekte en er is geen behandeling mogelijk. Volgens Europese richtlijnen moeten bij een besmetting alle planten in een straal van 50 meter vernietigd worden, en een gebied met een straal van 2,5 km rond de plaats van besmetting moet in ‘botanische quarantaine’.

“De bacterie doet inderdaad al even de ronde en kan enorme schade aanrichten”, zegt een woordvoerder van het FAVV. “Neem dus geen stekjes mee en laat wilde planten staan. Ze kunnen naast xylella ook nog andere bacteriën dragen.” De laatste xylella-uitbraak in ons land dateert van 2018 bij een bedrijf in Roeselare.(adm)