“Een bedevaart van boetedoening”, zo noemt het Vaticaan de historische reis van paus Franciscus naar Canada. De paus zal er zijn spijt uitdrukken aan de inheemse Canadese bevolking voor de horror die meer dan honderd jaar lang plaatsvond in de katholieke kostscholen. Maar of zijn excuses ver genoeg zullen gaan, is nog maar de vraag.