REACTIES. Tevreden Mazzu: “Ervaring Trebel belangrijk in onze jonge groep”, balende Vanderhaeghe: “Aan de andere kant zou er zeker eentje op de stip zijn gegaan”

Adrien Trebel stond zoals verwacht in de basis bij Anderlecht. De middenvelder die onder Kompany persona non grata werd in het Lotto Park en vorig seizoen werd uitgeleend aan het Zwitserse Lausanne, kreeg een open doekje van het publiek. De 31-jarige Fransman lag met een knappe assist ook aan de basis van het openingsdoelpunt van Ashimeru.

“Iedereen is belangrijk in deze groep. Als hij het verdient, speelt hij. Anders niet”, zei coach Felice Mazzu achteraf over de situatie van Trebel. “Ik heb geen zin om Trebel als symbool van het verleden te zien, iedereen is vanop nul begonnen bij mij. Met zijn ervaring is hij heel belangrijk in onze jonge groep.”

In het verleden speelde Trebel ook al goeie wedstrijden voor Anderlecht, maar telkens viel hij geblesseerd uit. “We moeten afwachten hoe we dat gaan aanpakken, ik heb er nog geen plan voor uitgedokterd”, zei Mazzu. “De matchen volgen snel nu, ik zal met mijn medische staf wel bekijken hoe de fitheid van Trebel evolueert.” (bvv)

“Aan de andere kant zou er zeker eentje op de stip zijn gegaan”

“We kwamen technisch wat tekort in de opbouw, maar al hetgeen we gevraagd hadden, werd ook geprobeerd”, keek coach Yves Vanderhaeghe al bij al tevreden terug op de Oostendse teamprestatie. Oostende kreeg voldoende ruimte om enkele kansen bij elkaar te voetballen. “Die mogelijkheden hadden we nog beter kunnen uitspelen. Ik denk dat we in de tweede helft het overwicht hadden en Anderlecht ook echt in de problemen brachten. Alleen spelen we het niet goed genoeg uit.”

“Alle beslissingen die dan niet zijn genomen, doen dan natuurlijk extra pijn”, wees Vanderhaeghe naar enkele fases waarbij ref Boucaut geen strafschop toekende aan KVO. “Dat moeten we gewoon aanvaarden, maar aan de andere kant zou er zeker eentje op de stip gegaan hebben. Daar ben ik van overtuigd. De grijze zone? Ach, dan hebben ze het weer over emoties en frustraties, ik ben het beu om daarover te discussiëren. Je moet het accepteren.”

Ten slotte kwam Vanderhaeghe ook nog even terug op de uitsluiting van Katelaris: “Ik vind het heel jammer voor mijn verdediger, die amper twee fouten heeft gemaakt maar wel een rode kaart krijgt. Als ik dan in de coulissen hoor dat Boucaut zegt dat hij iets te snel was om die kaart uit zijn zak te halen en dan die kaart wel moét geven… Dat zijn allemaal spijtige dingen, die toch vooral de kleinere clubs overkomen.”(ssg)