Probeerde de brandstichter in het woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot eerder al toe te slaan? Het gerecht onderzoekt waarom het brandalarm de dagen voordien al tweemaal eerder ­afging. Ook in de ­bestuurskamer was het onrustig, met het ontslag van de directeur. De brandstichter wist overigens perfect waar hij moest toeslaan.