Europese vakbonden willen wet over maximumtemperatuur op werkplek

De Europese vakbondskoepel (ETUC) pleit maandag voor wetgeving die een maximumtemperatuur op de werkplek vastlegt in Europa. “Twee werknemers zijn in Spanje vorige week om het leven gekomen ten gevolge van de hitte. In Frankrijk, waar geen plafond is voor de maximumtemperatuur op het werk, zijn in 2020 twaalf mensen om het leven gekomen bij arbeidsongevallen die te wijten waren aan de hitte”, aldus de vakbonden in een persbericht.