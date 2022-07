Kandidaat Brits premierschap Rishi Sunak wil hard optreden tegen China

Rishi Sunak, voormalig financiënminister en kandidaat om Boris Johnson op te volgen als premier van het Verenigd Koninkrijk, zegt dat hij als premier China hard zal aanpakken. Het land is volgens Sunak “bedreiging nummer één” van de binnenlandse en wereldwijde veiligheid.

“Genoeg is genoeg. Te lang hebben politici in Groot-Brittannië en in het Westen de rode loper uitgerold en een oogje dichtgeknepen voor China’s schandelijke activiteiten en ambities”, aldus Sunak zondag. “Ik zal dit veranderen op dag één van mijn premierschap.”

Eerder had Sunaks tegenkandidaat Liz Truss, voormalig buitenlandminister, hem ervan beschuldigd een zwakke positie in te nemen tegenover China en Rusland.

Een van de maatregelen die Sunak zegt te willen nemen tegen China is het sluiten van de dertig Confucius-instituten in Groot-Brittannië, waarmee China volgens hem via culturele en taalprogramma’s probeert invloed uit te oefenen. Ook wil Sunak “China uit onze universiteiten schoppen” door hogeronderwijsinstellingen te dwingen buitenlandse donaties van meer dan 50.000 pond (58.750 euro) openbaar te maken.

Sunak wil ook de Britse inlichtingendienst MI5 inzetten om Chinese spionage tegen te gaan en een “NAVO-achtig” verbond opstellen om Chinese dreigingen in cyberspace aan te pakken.