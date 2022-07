Boze buurtbewoner neemt bijl, achtervolgt kinderen en verwondt vader na “belletjetrek”

Kort na afloop van de braderie in Susteren, die voor het eerst in drie jaar opnieuw mocht doorgaan, hadden twee kinderen van negen jaar - een jongen en een meisje - zin in een spelletje “belletjetrek”. Het meisje belde aan bij iemand in de Notarisstraat om het vervolgens op een lopen te zetten richting het pleintje waar hun ouders nog wat staan na te praten met wat vrienden.

De bewoner kon echter niet lachen met het “spelletje” en stormde naar buiten met een kleine bijl in zijn handen. “Ik wist niet wat ik zag”, zo verklaart ooggetuige Marcel Bonten aan De Limburger. “De vader van het jongetje liep meteen op de man af om hem te bedaren, maar zonder succes.”

De boze buurtbewoner hakte met zijn bijl in op de vader, die een flinke snijwonde in het been opliep. “Hij bloedde als een rund”, aldus de ooggetuige. “Vervolgens was het chaos. Meerdere omstaanders vlogen op de man af om zijn bijl af te pakken, anderen ontfermden zich over het slachtoffer en nog anderen verwittigden de hulpdiensten.”

De politie kwam ter plaatse en pakte de man op. Het slachtoffer had een paar hechtingen nodig, maar stelt het intussen redelijk goed. Bij de twee kinderen zit de schrik er wel goed in. “Die man had een ijskoude blik in zijn ogen en schreeuwde: ze gaan er allemaal aan!”, zo zegt een moeder van een van de kinderen. “Ze zijn bang en verdrietig en snappen er niets van.”