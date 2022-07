Brandweer blust hele nacht na zware fabrieksbrand in Verviers

Een honderdtal brandweerlieden is in de nacht van zondag op maandag ingezet om de brand bij het bedrijf Reprocover in Verviers te blussen. Dat meldt brandweer van de zone Vesdre-Hoëgne.

Zondag brak aan het einde van de namiddag een hevige brand uit in de fabriek in de Avenue André Ernst. In het gebouw lagen plastic en oude banden opgeslagen. Een enorme zwarte rookpluim was tot kilometers ver te zien. Omdat de rook giftig is, werden de omwonenden verzocht ramen en deuren gesloten te houden.

Enkele straten zijn nog afgesloten, zodat de hulpdiensten in alle veiligheid kunnen werken. De bedrijven binnen de perimeter zijn wel toegankelijk voor werknemers, aldus de brandweer.

Maandagochtend zijn nog een dertigtal brandweerlieden en tien medewerkers van de civiele bescherming ter plaatse.

Er vielen geen slachtoffers bij de brand, waarvan de oorzaak nog niet duidelijk is.