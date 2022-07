Franse winkels met airco moeten deuren voortaan gesloten houden

In een poging om energieverspilling tegen te gaan moeten alle Franse winkels waarin de airconditioning of verwarming opstaat, voortaan de deuren dichthouden. Dat meldt minister van Energietransitie Agnès Pannier-Runacher. Winkels die de maatregel niet naleven, riskeren een boete tot 750 euro.

Door de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen niet alleen enorm de hoogte ingegaan, maar wordt er ook nog gevreesd dat Rusland niet genoeg gas meer zal leveren aan Europa om komende winter door te komen. Oliegigant Shell heeft zelfs al gewaarschuwd dat rantsoeneringen van energie in de EU niet uitgesloten kunnen worden.

Om problemen te voorkomen, nemen meerdere landen al maatregelen om het energieverbruik te verminderen en om verspilling tegen te gaan. Ook Frankrijk doet dat nu. Zo mogen reclameborden ’s nachts (tussen 1 en 6 uur) niet langer verlicht worden en zullen alle winkels met airco of verwarming de deuren dicht moeten houden. “De buitendeuren open laten staan als binnen de airco of de verwarming opstaat, is gewoonweg absurd”, aldus Pannier-Runacher. Op het overtreden van die laatste maatregel, staat een maximale boete van 750 euro.

