Opnieuw lange rij asielzoekers voor gesloten poort van aanmeldcentrum Klein Kasteeltje

Het beeld van een lange rij mannen die voor de gesloten poort staan van Klein Kasteeltje, het aanmeldcentrum van Fedasil in Brussel, is terug. Maandagochtend werden tientallen asielzoekers opnieuw teleurgesteld. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Fedasil kaarten aan dat er korte termijn nog te weinig plaatsen zijn en de procedures nog te lang duren.

Maandag vonden er volgens Fedasil ongeveer 200 aanmeldingen plaats, al bleven er nog even veel asielzoekers buiten staan toen om 9 uur de poort van Klein Kasteeltje toe ging en de politie de aanwezige mensen in de rij vroeg om de omgeving te verlaten en morgen terug te komen. Volgens de aanwezige hulporganisaties sliepen afgelopen weekend opnieuw tientallen mensen op straat voor de deur van het aanmeldcentrum, in de hoop binnen te raken.

“Onvoldoende plaats”

“Er zijn opvangplaatsen gecreëerd de afgelopen zomer, maar het is nog steeds onvoldoende. Opvang aanbieden is een resultaatsverbintenis, geen inspanningsverbintenis. De uitstroom uit het netwerk is ook niet verhoogd en dat komt door de lange proceduretijden. De aanvraag en behandeling duurt tegenwoordig een jaar tot anderhalf jaar en dat zorgt ervoor dat het netwerk verzadigd is”, zegt Thomas Willekens, beleidsmedewerker van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Fedasil erkent dat de federale regering en kersvers staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V) investeringen doen om meer personeel aan te trekken en opvangplaatsen te creëren, maar toch zijn er nog plaatsen nodig op korte termijn. Vanaf begin augustus komen er nieuwe plaatsen vrij in de legerkazerne in Berlaar, bevestigt het kabinet van De Moor.

Alleenstaande mannen

Het profiel van de personen die zich niet kunnen aanmelden, blijft hetzelfde: alleenstaande mannen die als niet kwetsbaar beschouwd worden. Families en alleenstaande vrouwen, kinderen en zieke mensen hebben voorrang.

Zowel voor de mensen die bescherming willen vragen is het moeilijk, maar ook voor de mensen van Fedasil is het een pijnlijke oefening om elke dag die selectie te maken en mensen te informeren dat ze moeten terugkomen”, zegt Benoit Mansy, woordvoerder van Fedasil.

Bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen stellen ze zich de vraag hoe lang het geduld van deze mensen blijft duren. “Verschillende mannen slapen al weken of maanden op straat. Je merkt dat ze beginnen af te takelen, moe zijn, en niet begrijpen wat er gebeurt. Toch blijven ze gaan en hebben ze veerkracht, net omdat ze geen alternatief hebben. Al blijft het onmenselijk wat ze moeten doorstaan”, besluit Willekens.

Staatssecretaris Nicole de Moor. — © BELGA

Staatssecretaris Nicole de Moor: “Opvang alleen is niet de oplossing”

De federale regering werkt aan het creëren van extra opvangplaatsen voor asielzoekers, maar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor ziet dit niet als enige oplossing. Om de lange rij wachtenden aan het Fedasil-aanmeldcentrum Klein Kasteeltje in Brussel weg te werken, wordt ook ingezet op een grotere uitstroom van asielaanvragers.

“We wisten dat het een drukke dag zou worden. Dat is elke maandag zo na het weekend. Er is een kritieke situatie, daarom heeft de regering maatregelen genomen om extra opvang te creëren. Op de legersite in Berlaar komt een noodopvang die begin augustus zal openen”, vertelt de Moor.

Toch is de staatssecretaris duidelijk: “Opvang alleen is niet de oplossing”. De regering heeft maatregelen genomen die de uitstroom moeten versnellen en de instroom beperken. Een eerste oplossing is extra personeel om de vele asielaanvragen op te vangen. In de voorbije maand nam het Commissariaat Generaal, dat de asielaanvragen behandelt, al 1.000 beslissingen meer dan vorige maand.

Het valt daarnaast ook op dat heel wat mensen die asiel aanvragen, dit ook al in een ander Europees land hebben gedaan. Dat is niet de bedoeling. “Daar zijn regels en procedures voor en die volgen we. We creëren ook een apart opvangcentrum specifiek voor die mensen om hun terugkeer naar andere Europese landen, en dat zijn vaak landen zoals Frankrijk, Nederland en Duitsland, voor te bereiden”, besluit de Moor.