Bejaarde vrouw naar ziekenhuis door CO-intoxicatie in Evere

In de Brusselse gemeente Evere is zondagavond een bejaarde vrouw het slachtoffer geworden van een CO-intoxicatie. Dat meldt de Brusselse brandweer. Oorzaak van de intoxicatie was een slecht werkende waterverwarmer in de badkamer.

De brandweer was zondagavond rond 21.30 uur opgeroepen voor een gasgeur in een appartement aan de Hendrik Conscienselaan in Evere. Toen de brandweerlui het appartement op het gelijkvloers betraden, ging hun CO-melder meteen af. Uit verder nazicht bleek dat het om hoge CO-waarden ging en dat de bejaarde bewoonster bevangen was. Zij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeerde niet in levensgevaar.

“De oorzaak lag bij het waterverwarmingstoestel in de badkamer”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Dat werkte niet naar behoren en gaf CO vrij zodra het in werking trad. Het toestel werd verzegeld en de gastoevoer naar het appartement werd afgesloten. De bovengelegen appartementen werden ook gecontroleerd maar daar was geen probleem.”