Conner Rousseau en andere politici niet akkoord met schrappen van 16 F.C. De Kampioenen-afleveringen

Zestien afleveringen van de gekende Vlaamse soap ‘F.C. De Kampioenen’ werden geschrapt voor ongepaste humor en acteurs die ondertussen veroordeeld werden. Partijvoorzitter Conner Rousseau (Vooruit) hekelt de beslissing die genomen werd door de VRT. “Leggen we uit waarom bepaalde zaken gevoelig liggen? Of cancelen we zonder duiding? Ik ben geen fan van deze beslissing”, klinkt het op zijn Instagramaccount. Ook andere politici laten van zich horen.

‘F.C. De Kampioenen’ is al decennialang een vaste waarde in ons televisielandschap. 273 afleveringen verspreid over 21 seizoenen,vier films én herhalingen bij de vleet. Ooit een kijkcijferkanon, altijd een kijkcijferkanon. De Vlaming blijft geïnteresseerd in de fratsen van Balthazar Boma, Mark Vertonghen en DDT. Toch is de tijdsgeest ondertussen helemaal anders, én daar komt kritiek op.

16 afleveringen onder embargo

Zestien afleveringen van de populaire Vlaamse soap werden ondertussen geschrapt. Dat werd beslist door een interne VRT-commissie die moet waken over de tijdsgeest van de uitzendingen. Alle afleveringen met ‘een Afrikaanse link’ moesten eraan geloven. Het gaat over afleveringen waar met het n-woord gelachen wordt, of waar vrouwonvriendelijke opmerkingen werden gemaakt. Ook de afleveringen waar veroordeelde gastacteurs in te zien zijn werden ‘onder embargo’ geplaatst in het VRT-archief. Van de 273 afleveringen kan u er voortaan nog slechts 257 zien via VRT-nu of uw televisietoestel.

“Ja, er zitten soms ongepaste dingen in. Ja, er worden soms dingen gezegd die vandaag niet oké zijn (en toen ook niet)”, reageert voorzitter van Vooruit Conner Rousseau. Rousseau begrijpt de kritiek dat televisieprogramma’s mee moeten gaan met hun tijd, maar denkt dat deze manier van aanpak niet de juiste is. “Leggen we uit waarom bepaalde zaken gevoelig liggen? Of cancelen we zonder duiding? Ik ben geen fan van deze beslissing.”

“Grotere problemen”

Rousseau is eerder gewonnen voor het idee om context te geven bij de afleveringen en op school uit te leggen waarom bepaalde humor in een huidige context ongepast is. “Ik zou liever hebben dat we op school en op tv uitleggen waarom bepaalde zaken niet door de beugel kunnen. Maar ook uitleggen dat dit gemaakt is in een andere context dan de context van vandaag.” Rousseau merkt op dat velen niet meer het gevoel hebben dat ze mogen zeggen wat ze denken: “Er zijn grotere problemen op dit moment. Alleen krijgen vele mensen het gevoel dat ‘je niets meer mag zeggen’. We moeten opletten dat we dat gevoel niet voeden.”

Fawlty Towers

Ook Maurits Van De Reyde, Vlaams parlementslid voor Open VLD uit zich scherp over de beslissing: “Het doet een beetje denken aan de manier waarop de BBC de britse soap ‘Fawlty Towers’ censureerde”, zegt hij. “Een VRT-commissie neemt deze beslissingen in het geborgene. Dat is weinig transparant. De VRT moet de discussie open voeren en het goede voorbeeld geven.” Op Twitter vergelijkt het parlementslid het schrappen van de afleveringen met censuur in de lessen geschiedenis: “Beeld je de geschiedenislessen in volgens dezelfde krampachtigheid waarmee media omgaat met de laatste paar decennia: Hendrik VIII heeft niet bestaan. Robespierre schrappen we de periode 1789-1794. Nero is enkel een stripfiguur.” Dat is een overdreven vergelijking, geeft hij zelf ook toe: “Maar het bevat wel een kern van waarheid. De geschiedenis mag je niet censureren en toont aan dat we altijd vooruitgaan.”

Het Vlaams Belang waarschuwt op haar beurt voor het herinterpreteren van de geschiedenis. “De politiek correcte woke-ideologie zorgt ervoor dat er achter gesloten deuren aan censuur wordt gedaan. Wie maakt die beslissingen? De VRT moet zich hier voor verantwoorden.” Ze vinden dat de keuzes vaak te willekeurig worden genomen en roepen op om de ‘onzin’ te stoppen.