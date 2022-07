Buitenwipper van berucht café in Elsene in beroep tegen veroordeling voor verkrachting van klant

Een medewerker van de bar El Café in Elsene die in juni veroordeeld werd voor de verkrachting van een klant, is in beroep gegaan tegen die veroordeling. Dat meldt de RTBF en het nieuws wordt bevestigd door meester Caroline Poiré, de advocate van de burgerlijke partij. De Brusselse correctionele rechtbank had de man, een buitenwipper in het café, tot een effectieve gevangenisstraf van 50 maanden veroordeeld omdat hij een twintigjarige klant in de toiletten zou gedwongen hebben tot orale seks.

El Café kwam, net als het café Waf in Elsene, in het vizier van het gerecht nadat meerdere mensen meldden dat ze slachtoffer waren geworden van zedenfeiten door één of meerdere werknemer van de horecazaken in de Brusselse studentenbuurt aan het kerkhof van Elsene.

Volgens de verhalen die op sociale media de ronde doen, zou de man de klanten gedrogeerd hebben en vervolgens verkracht hebben in de toiletten van de bar. Het parket opende een onderzoek naar de feiten, waarin recent nog twee verdachten werden ondervraagd.

Intussen moest een andere medewerker van El Café, een buitenwipper, zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor verkrachting. De 45-jarige man ontkende de feiten maar de Brusselse correctionele rechtbank oordeelde eind juni dat het vaststond dat hij in maart 2019 een jonge vrouw in de wc’s van het etablissement had geduwd, waar hij haar dwong tot orale seks. Het slachtoffer had na de feiten klacht ingediend en de veertiger was op basis van een DNA-analyse geïdentificeerd.

De man werd veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 50 maanden en moest het slachtoffer ook een schadevergoeding van 8.500 euro betalen. Tegen dat vonnis is de man nu in beroep gegaan.