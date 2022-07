Oproep tot staking woensdag bij Lufthansa: vertragingen en geschrapte vluchten verwacht

Een van de belangrijkste vakbonden bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft maandag het grondpersoneel opgeroepen om woensdag te staken. Aanleiding is een loonconflict. In het huidige gespannen klimaat voor de Europese luchtvaart zijn er nu nieuwe “vertragingen en geschrapte vluchten” te verwachten.

Vakbond Verdi roept op om te staken van 3.45 uur woensdagochtend tot 6 uur donderdagochtend. Doel is “de druk op te voeren” op de directie. Verdi wil een loonsverhoging van 9,5 procent, zegt de vakbond in het persbericht.

Lufthansa, de grootste Europese luchtvaartgroep, waar ook Brussels Airlines onder valt, kon nog geen informatie geven over de impact voor passagiers. Nu al is het zo dat er lange wachtrijen staan in luchthavens en talrijke vluchten geschrapt worden, bij gebrek aan personeel.

Lufthansa annuleerde al een 6.000-tal vluchten deze zomer. Woensdag zal het grondpersoneel staken, in de eerste plaats onderhoudspersoneel, maar ook het personeel dat de sleepvoertuigen voor vliegtuigen bedient. Die zijn essentieel voor het goed functioneren van de luchthaven.

“Er zullen veel annulaties en vertragingen zijn”, zegt Verdi. “De situatie in de luchthaven ontspoort. De werknemers staan meer en meer onder druk en zijn overbelast door een groot gebrek aan personeel, de sterke inflatie, en het al drie jaar uitblijven van een loonsverhoging”, zegt Christine Behle, verantwoordelijke bij Verdi.