Tom (33) moet langer wachten op repatriëring na helse vakantie in Thailand: “Belgische arts nodig om terug te vliegen”

De Thaise droomvakantie van de Mechelse boezemvrienden Nicolaas Hinckxt (30) en Tom De Graef (33) draaide uit op een regelrecht drama. Nicolaas overleed in een rafting-ongeluk. Zijn lichaam werd zondag gevonden in de rivier Mae Taeng. Eerder werd Tom ernstig aangereden. Hij hoopte vandaag (maandag) naar huis te vertrekken, maar hij vernam nu dat hij moet wachten tot aan het einde van de week.

De vrienden uit Mechelen namen op donderdag 14 juli het vliegtuig naar Thailand met nog twee reisgezellen. Op woensdag 3 augustus zouden ze terugkeren, maar vorige week maandag sloeg het noodlot al toe: Tom werd met een hoge snelheid aangereden door een auto. Hij liep ernstige verwondingen op en verblijft intussen in een ziekenhuis in Bangkok.

Wat Nicolaas afgelopen vrijdag overkwam, valt nog moeilijker te vatten. De dertigjarige Mechelaar kwam om het leven nadat hij vrijdag tijdens het raften in de rivier Mae Taeng belandde. De weersomstandigheden waren op dat moment heel regenachtig. Tom getuigde zondag bijzonder aangeslagen over de helse vakantie vanuit zijn ziekenhuisbed in Thailand. Hij vindt dat de raftingorganisatie waarbij zijn vrienden aanklopten een grove fout beging.

Zondag ging Tom er nog vanuit dat zijn repatriëring op til stond. Nu blijkt dat hij langer moet wachten. “Een Belgische arts moet eerst naar Thailand vliegen”, zegt hij. “Eens die er is, volgt een rustpauze. Nadien vliegen we samen terug naar België. Naar het schijnt was het door stakingen op de luchthavens ook niet eenvoudig om een vliegtuig te vinden met extra plaats in business class.”

De andere reisgezellen heeft Tom intussen niet meer gezien. “We houden wat contact via Whatsapp, maar ik lig hier alleen”, zegt hij. “Ik wil inderdaad heel graag naar huis.”